شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجيتى البحرين وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون والوضع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، في واشنطن اليوم، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

وأشاد الزياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" الأربعاء - بدور الإدارة الأمريكية في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن عدد من الرهائن والمحتجزين، والجهود التي تبذل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا تأييد مملكة البحرين لهذه المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم العالمي.

من جانبه، ثمن روبيو، الشراكة الوثيقة التي تربط بين أمريكا والبحرين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز مسار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين على المستويات كافة، وأهمية تكثيف الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور المشترك في كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين، وتعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.