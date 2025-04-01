غارة اسرائيلية استهدفت حي ماضي بالضاحية الجنوبية

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الساعة الثالثة والنصف غارة جوية استهدفت أحد الأنبية في حي ماضي بمنطقة الضاحية الجنوبية دون سابق انذار أو تهديد.

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