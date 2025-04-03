شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أم وبناتها الثلاثة وإصابة الزوج فى انهيار عقار بحى الجمرك بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية انهيار عقار مكون من 3 طوابق، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة (أم وثلاثة من بناتها) وإصابة الزوج، الذين كانوا يسكنون في العقار المنهار بحارة النخلة التابعة لحي الجمرك.

وانتشلت قوات الحماية المدنية جثث الضحايا من أسفل الأنقاض، وهم أسرة مكونة من أب وأم وثلاث بنات، كانوا متواجدين داخل العقار المنهار.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ عن انهيار جزئي لعقار في حارة النخلة، دائرة قسم الجمرك.

وبناءً على تعليمات اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، انتقل اللواء عبد الخالق حجازي، حكمدار وسط المدينة، يرافقه ضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ. وتم وضع حواجز حديدية حول العقار، وتبين انهيار العقار ووجود ضحايا تحت الأنقاض أسفل العقار. وهم أسرة مكونة من 5 أشخاص: الأب، الزوجة، وثلاث بنات. وتم نقل الجثث إلى المشرحة، فيما تم نقل الأب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.











