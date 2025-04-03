الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -4-2025 في الإمارات عيار 21 بـ 335 درهم

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سعر الذهب اليوم الخميس 3 -4-2025 في الإمارات عيار 21 بـ 335 درهم

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 03 أبريل 2025 06:00 ص

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الامارات ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 سعر  375.25 درهم مقارنة بسعر أمس الذى وصل ل 371.75 درهم، وفقا لآخر التحديثات.

ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب فى الامارات

-عيار 24 سجل  377.25 درهم
-عيار 22 سجل  349.25 درهم
-عيار 21  سجل 335.00 درهم
-عيار 18 سجل  287.00 درهم
-عيار 14 سجل  222.00 درهم
-عيار 12 سجل  190.50 درهم
-الاونصة 11733.75 درهم
-الجنيه الذهب 2680.00 درهم
-الأونصة بالدولار 3128.52 دولار

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

وطرح الرئيس الأمريكي  ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل،مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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