شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار فى مستهل تعاملات البنك المركزى اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف أن سعر الدولار اليوم الخميس يستقر في مستهل تعاملات البنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار فى بالتعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

قال البنك المركزي المصري في بيان، سابق، إن صافي الإحتياطيات الدولية وصل إلى 47,393.6 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025.

