ترمب: زيارتي للسعودية قد تكون الشهر المقبل ونريد أن يتم التوصل لاتفاق لوقف الحرب بأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه قد يزور السعودية في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل، وإن الرحلة ستشمل أيضاً دولاً أخرى، مثل قطر وربما الإمارات.

وقال ترمب لصحافيين في المكتب البيضاوي: "قد يكون ذلك الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل".

وفي سياقٍ آخر، أعلن ترمب أنّه واثق من أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين سينفّذ نصيبه من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا، مضيفا :"أريد التأكّد من أنّه سيفي بالتزاماته. أعتقد أنه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفّذ الآن نصيبه من الاتفاق".

وتابع :"إذا لم يقم بوتين بما يتوجب عليه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فسأفرض ضرائب على النفط الروسي، وأعتقد أن بوتين وزيلنسكي سيفيان بتعهداتهما بشأن التوصل إلى اتفاق".

من جهة اخرى، شبه ترامب قرار القضاء الفرنسي منع زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن من الترشّح للانتخابات الرئاسية لمدّة خمس سنوات بالمعارك القضائية التي خاضها هو نفسه في الولايات المتّحدة.

وأضاف :"لقد حُظر عليها الترشّح لخمس سنوات وهي المرشّحة الأوفر حظا. هذا يُشبه بلدنا، يُشبهه تماما"، معتبرا قرار المحكمة إدانة لوبن بالاختلاس ومنعها من الترشّح للانتخابات "قضية بالغة الأهمية".

واشار ترامب الى أن "الناس يطلبون مني الترشح لولاية ثالثة ولم أبحث الأمر بعد، ولا تزال لدينا 4 سنوات كاملة نعمل خلالها من أجل بلدنا قبل البحث في مسألة الترشح لولاية ثالثة".

كما اعتبر ترامب أن "دول عديدة كانت تنهبنا وسنعمل على وقف ذلك يوم 2 نيسان، وهناك دول تنهبنا منذ 50 عاما ونحن نحرر بلدنا الآن"، معتبرا أن "هناك شركات كانت تقيم مصانعها في الصين والآن باتت تقيمها هنا بسبب سياسة الرسوم الجمركية".