جبريل يلتقي المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي

جبريل ابراهيم إلتقى د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسيد هيكو نتشكا المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي وبحث معه -بالوزارة اليوم – القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقدم الوزير شرحاً ضافياً لمطلوبات تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية بالبلاد.

من جانبه كشف المبعوث الألماني عن استعداد بلاده للمشاركة في إعادة بناء ما دمرته الحرب في السودان. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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