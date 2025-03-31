أول تعليق من الإمارات على حكومة سوريا الجديدة

أعربت دولة الإمارات، الأحد، عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والازدهار.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإمارات تنظر بثقة إلى أنّ الحكومة الجديدة ستُلبّي متطلبات المرحلة الانتقالية، معربة عن تمنياتها لها بالتوفيق والسداد، وتطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.

وأعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، السبت، أسماء وزراء الحكومة الجديدة في البلاد، ضمن قائمة ضمت امرأة واحدة تحمل الديانة المسيحية.

وفي أعقاب الخطوة، رحبت مجموعة من الدول بتشكيل الحكومة الجديدة، بينها السعودية والأردن وقطر وتركيا وألمانيا.

ولن يكون للحكومة الجديدة رئيسا للوزراء، ومن المتوقع أن يتولى الشرع رئاسة السلطة التنفيذية.

واحتفظ عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال بمناصبهم أو حصلوا على مناصب أخرى في الحكومة، فاستمر مرهف أبو قصرة بمنصب وزير الدفاع وأسعد الشيباني بمنصب وزير الخارجية، وشغل محمد البشير منصب وزير الطاقة بعد أن تولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال.

الحرة