الشرطة الإسرائيلية اعلنت توقيف شخصين احدهما مساعد كبير لنتانياهو في إطار تحقيقات "قطر غيت"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف شخصين، أكّد حزب الليكود أنّ أحدهما مساعد كبير لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

وحدّدت وسائل إعلام إسرائيلية هوية الرجلين على أنّهما يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين، وكلاهما مساعدان لرئيس الحكومة يُشتبه في أنّهما مرتبطان بما أُطلق عليه اسم "قطر غيت".

ويطال تحقيق "قطر غيت" أعضاء في الحكومة يشتبه بأنهم تلقوا أموالا من قطر للمساهمة في الترويج لها.

وكان فلدشتاين أوقف في أواخر العام الماضي، وأُفرج عنه ووُضع قيد الإقامة الجبرية بتهمة تسريب وثيقة سرية تتعلّق بالمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن في غزة، لتحويل اهتمام الإعلام عن انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية.