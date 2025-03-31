نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، في بيان، "كلّ الأخبار المتداولة عن تأييده فكرة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في مواعيدها، وهي تعمل على هذا الأساس".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب سلام نفى الأخبار عن تأييده تأجيل الانتخابات البلدية: الحكومة ملتزمة بإجرائها بمواعيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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