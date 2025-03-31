شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الاحتلال يعتزم توسيع العملية البرية لاحتلال 25% من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير عبرية أن جيش الاحتلال سيوسع عمليته البرية في غزة لاحتلال 25% من القطاع خلال أسبوعين أو ثلاثة.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "العملية البرية جزء من حملة ضغط قصوى لإجبار حماس على القبول بإطلاق مزيد من الرهائن"

وأضافوا أن خطة الجيش هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها بالأراضي القريبة من الحدود.

وفي سياق آخر، قامت شرطة الاحتلال بتوقيف 6 أشخاص على خلفية مشاركتهم في إغلاق طريق رئيسي خلال المظاهرات بالقدس.

وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا شوارع محيطة بمبنى الكنيست في القدس احتجاجا على سياسات الحكومة الإسرائيلية.