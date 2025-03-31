منظمة العفو الدولية: دعوة نتانياهو لزيارة المجر ازدراء للقانون الدولي وعلى المجر اعتقاله وتسليمه للجنائية الدولية

اعلنت منظمة العفو الدولية٬ ان "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو متهم باستهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية"٬ مشيرة الي ان "أي زيارة لنتانياهو إلى دولة عضو بالجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم". ولفتت الي ان "دعوة نتانياهو لزيارة المجر ازدراء للقانون الدولي٬ وعلى المجر اعتقاله وتسليمه للجنائية الدولية".

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