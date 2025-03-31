ترامب: الشركات تتدفق إلى بلدنا بمستويات غير مسبوقة وستتبعها الوظائف والأموال

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب٬ الى ان "الشركات تتدفق إلى بلدنا بمستويات غير مسبوقة وستتبعها الوظائف والأموال"٬ لافتا الى ان "التحول الذي نشهده في الولايات المتحدة لم يسبق له أن حصل في أي بلد آخر".

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