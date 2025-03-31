قائد القوة الجوفضائية الإيرانية: تهديدات ترامب أقرب للمزاح بظل ما تمتلكه أميركا حولنا

اعتبر قائد القوّة الجوفضائيّة في الحرس الثّوري الإيراني العميد علي حاجي زاده، أنّ "تهديدات الرّئيس الأميركي دونالد ترامب أقرب إلى المزاح، في ظلّ ما تمتلكه الولايات المتّحدة الأميركيّة حولنا".
وأوضح، في تصريح لقناة "الميادين"، أنّ "الولايات المتّحدة تمتلك أكثر من 10 قواعد عسكريّة وتنشر أكثر من 50 ألف جندي حولنا"، مشدّدًا على أنّ "من بيته من زجاج عليه ألّا يرمي الآخرين بالحجارة، وعلى الأميركيّين توخّي الحذر".
وكان هدّد ترامب أمس، في مقابلة مع شبكة "ان بي سي"، بأنّه "إذا لم يوقّع الإيرانيّون اتفاقًا يتعلّق بالبرنامج النّووي، فسيكون هناك قصف"، مهدّدًا أيضًا بمعاقبة إيران عبر فرض ما سمّاها "رسومًا ثانوية".
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