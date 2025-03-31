وزيرة البيئة بحثت مع وفد من دير الأحمر بعدد من المشاكل البيئية وسبل معالجتها

زار وفد من منطقة ​دير الأحمر​، وزيرة البيئة ​تمارا الزين​ في دارتها في بلدة إيعات، لتقديم التّهنئة بعيد الفطر، وقد تمّ عرض مجموعة من المشاكل البيئيّة الّتي تعاني منها البلدات التّابعة لاتحاد بلديات دير الأحمر، ومن بينها محطّة تكرير إيعات الّتي تتسبّب نظرًا لوضعها الحالي، بكارثة بيئيّة في إيعات ودير الأحمر وقرى الجوار. كما عرض الوفد لواقع معمل فرز النّفايات في دير الأحمر، ومشكلة قطع أشجار اللزاب.

وأكّدت الزّين "أنّها على دراية تامّة بهذه المشاكل، وتعمل منذ اليوم الأوّل لتسلّمها مسؤوليّاتها الوزاريّة، على البحث مع الجهات المانحة عن تمويل لمعالجة هذه التّحدّيات، ضمن رؤية تنمويّة وليس فقط ضمن حلول موضعيّة"، واعدةً بـ"المتابعة على أكثر من صعيد، حتّى وضع الحلول على السّكة الصّحيحة الّتي تضمن استمراريّة العمل، حتّى بعد توقّف التّمويل الخارجي".

ترأس الوفد راعي أبرشيّة دير الأحمر وبعلبك المطران حنا رحمة، وضمّ نائب الأبرشيّة المونسنيور بول كيروز، الآباء مارك رحمة، إيلي الجميل، مارون النداف، رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري، رئيس بلديّة دير الأحمر لطيف القزح، رئيس بلديّة برقا غسان جعجع، رئيس بلديّة عيناتا ميشال رحمة، رئيس بلديّة الزرازير طعان حبشي، وحضر اللّقاء رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر.