كشفت معلومات قناة الـ"LBCI"، أنّ "النّائبَين مارك ضو ووضاح الصادق سيقدّمان غدًا اقتراح قانون لتعديل آليّة انتخاب البلديّات تتضمّن ميغاسنتر للقرى المدمّرة، وتعديلات أخرى وتأجيل تقني لأربعة أشهر".

كانت هذه تفاصيل خبر "LBCI": ضو والصادق سيقدمان غدًا اقتراح قانون لتعديل آلية انتخاب البلديات وتأجيل تقني لـ4 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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