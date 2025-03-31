وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت قبل قليل الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر صديقتها الفنانة هايدي سليم، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قائلة: “بقلوب راضيه بقضاء الله أنعى صديقة 25 سنة الأخت العزيزة إيناس النجار، إنا لله وإنا إليه راجعوان، كل نفس ذائقه الموت”، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

يذكر أن إيناس النجار عانت من أزمة صحية مؤخراً وتدهورت حالتها فجأة، حتى دخلت في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج.

وكانت إيناس النجار قد شاركت في موسم دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل “الحلانجي”، من بطولة محمد رجب ومحمود قابيل ومحمد لطفي.