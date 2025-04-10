ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل حول تأجيل فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت النجمة ياسمين عبد العزيز على الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن إلغاء أو تأجيل تصوير فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم” حتى نهاية العام، مؤكدةً أن ما يتم تداوله غير صحيح.

ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك” توضيحاً صريحاً من مخرج العمل معتز التوني، أكد فيه أن تصوير الفيلم لم يتأجل، بل سيُستأنف خلال الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن الفيلم سيُنافس في موسم عيد الأضحى السينمائي، خاصة أنه يجمع لأول مرة بين ياسمين عبد العزيز والنجم أكرم حسني. وقد بدأ فريق العمل فعلياً التحضيرات اللازمة لاستكمال التصوير، بعد توقفه خلال شهر رمضان بسبب انشغال ياسمين بمسلسل “وتقابل حبيب”، وانشغال أكرم حسني بمسلسله “الكابتن” الذي شارك به في الموسم الدرامي الرمضاني.

وتجسد ياسمين في الفيلم شخصية سيدة تعيش علاقة مع رجل يتمتع بصفات تجعل الآخرين يعتبرونه “غير مهم”، ما يخلق بينها وبينه سلسلة من المشكلات، قبل أن تطالبه بتغيير شخصيته ليصبح جديراً بالاحترام والاهتمام.

فيلم “زوجة رجل مش مهم” من بطولة ياسمين عبد العزيز، أكرم حسني، وعدد من نجوم الكوميديا، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف شريف الليثي.