نيت بارغاتزي يقدّم حفل جوائز إيمي الـ77

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن منظمو حفل توزيع جوائز “إيمي” التلفزيونية أن الكوميدي الأميركي نيت بارغاتزي سيتولى تقديم النسخة الـ77 من الحفل المرتقب، والمقرر إقامته في 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يُبث عبر شاشة محطة “CBS”.

وتُعد جوائز “إيمي” بمثابة النسخة التلفزيونية من جوائز الأوسكار، وتحظى باهتمام واسع في الأوساط الفنية الأميركية والعالمية.

وفي بيان رسمي، قال بارغاتزي: “إنه لشرف كبير أن يُطلب مني استضافة حفل جوائز بهذه الشهرة، وأنا متشوّق للتعاون مع CBS لكي تكون أمسية مميزة تستمتع بها العائلات في مختلف أنحاء العالم”.

وكان الكوميديان يوجين ليفي ونجله دان قد قدّما الحفل في نسخته السابقة، ويأمل المنظمون في الحفاظ على هذا الزخم باختيار بارغاتزي كمضيف لهذا العام، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

من جهته، قال كريس أبريغو، رئيس الأكاديمية التي تمنح جوائز “إيمي”: “نيت يُعد من أبرز الفكاهيين اليوم، ويتمتع بأسلوب كوميدي يُعجب به الجمهور من مختلف الأجيال حول العالم”.