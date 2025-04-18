وفاة نجمة الفلبين الأسطورية نورا أونور عن 71 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفيت الممثلة والمغنية الفلبينية الشهيرة نورا أونور، التي تُعدّ من أعظم الفنانات في تاريخ الفلبين، عن عمر ناهز 71 عامًا، بحسب ما أعلنت عائلتها والحكومة الفلبينية، يوم الخميس.

ونشرت ابنتها بالتبني، لوتلوت دي ليون، بيانًا عبر حسابها على منصة “إنستغرام”، جاء فيه: “ببالغ الحزن نعلن وفاة نورا أونور، والدتنا الحبيبة وممثلة التلفزيون والسينما الشهيرة”.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، إلا أن وكالة “فرانس برس” نقلت أن أونور توفيت يوم الأربعاء.

وكانت أونور قد كرّمت في عام 2022 بمنحها لقب “فنانة وطنية للفنون السينمائية والسمعية والبصرية”، وهو أعلى تكريم فني في البلاد، وستُقام لها جنازة رسمية تقديرًا لمسيرتها الكبيرة.

من جهته، وصف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الراحلة بأنها “هدية للأمة الفلبينية”، وقال: “خلال مسيرتها الفنية الرائعة التي امتدت لأكثر من 50 عامًا، كانت ممثلة ومغنية ومنتجة أفلام متميزة”، في تأكيد لمكانتها الاستثنائية في الثقافة الفلبينية.