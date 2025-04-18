سليمان عيد يُفارق الحياة بعد أزمة صحية مفاجئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي قبل قليل الفنان المصري سليمان عيد، عن عمر ناهز 64 عاماً، وذلك بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة، وسط حالة من الحزن في الوسط الفني والجمهور.

وقد أعلنت زوجة الفنان الراحل عن خبر الوفاة، كما نعاه نجله بكلمات مؤثرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة الجمعة من أحد مساجد مدينة الشيخ زايد.

واشتهر سليمان عيد بأدواره الكوميدية المميزة، وشارك في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية، حيث شكّل ظهوره في فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992 انطلاقته الحقيقية في عالم الفن.

ومن أبرز أعماله لاحقًا: “طيور الظلام”، “النوم في العسل”، “همام في أمستردام”، إلى جانب مشاركته في أكثر من 150 عملاً فنياً متنوعاً شمل المسرح والسينما والدراما التلفزيونية والبرامج، ما جعله واحدًا من الوجوه المحبوبة في المشهد الكوميدي المصري.