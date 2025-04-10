تطوّرات دعوى شيرين عبد الوهاب ضد منتج استولى على حساباتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد بقضية النزاع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 3 حزيران (يونيو) المقبل، وذلك للاطلاع واستكمال المرافعات.

وتتهم شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر بالاستيلاء على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى قناتها على “يوتيوب”، وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمالها الفنية، من دون وجه حق أو تفويض رسمي منها، معتبرةً أن ما جرى يشكّل تعدّياً واضحاً على حقوقها الرقمية والفكرية.

في السياق نفسه، أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، انتهاء العلاقة نهائياً بين موكلته وشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، مشيراً إلى أن الشركة ملزمة بدفع تعويض قدره مليونَي جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكلته.

وقال قنطوش في بيان له: “حصلنا اليوم على الصور النهائية في الدعوى رقم 533 لسنة 17 بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتي أثبتت بشكل قاطع أن عقد الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا قد انتهى تماماً”.