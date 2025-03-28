شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 9.3 مليون شخص يواجهون آثارًا خطيرة بجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في جنوب السودان، حاثة جميع الأطراف المعنية على التزام ضبط النفس، والحفاظ على اتفاق السلام.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أنه يوجد 9.3 مليون شخص في جنوب السودان يعانون آثارًا إنسانية خطيرة نتيجة النزاعات المستمرة، وتأثيرات تغير المناخ، والأزمة الاقتصادية.

وطالب دوجاريك جميع الأطراف باتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء النزاع وتوجيه البلاد نحو مستقبل آمن وسلمي.