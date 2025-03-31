رصد الأمطار في 8 مناطق بالمملكة.. والجوف تتصدر الأعلى كمية

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة الجوف أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ 17.8 ملم، في الشقيق بمحافظة دومة الجندل، وذلك ضمن 8 مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار.

وسجّلت سكاكا 10.4 ملم في مطار الجوف، و9.0 ملم في خوعاء، و8.2 ملم في مدينة سكاكا، و1.3 ملم في طلعة عمار .

أخبار متعلقة

.

.

ووفق التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 24 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، والجوفوأوضح التقرير، تسجيل 11.8 ملم في محافظة العويقلية بمنطقة الحدود الشمالية، و6.2 ملم في مطار رفحاء، و5.6 ملم في كلٍ من عرعر، ومطار عرعر.فيما سجّلت منطقة حائل 3.2 ملم في محطة القطار بحائل، و2.0 ملم في الروضة بحائل، و1.6 ملم في الحثياثة ببقعاء، و1.1 ملم في الشيحية ببقعاء.وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة عسير 3.0 ملم في تمنية بأبها، و1.2 ملم في بلّسمر بأبها، و1.0 ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و0.7 ملم في شمال البشائر ببلقرن. فيما سجّلت منطقة القصيم 1.6 ملم في النبهانية.وسجّلت كلٌ من محافظة المهد بالمدينة المنورة، والديسة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك 0.8 ملم. وسجّلت منطقة مكة المكرمة 0.6 ملم في حلي بمحافظة القنفذة