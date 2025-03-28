- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 30 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 30 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 37 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 35 درجة مئوية.
- الرياض 30 درجة مئوية.
- جدة 35 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 31 درجة مئوية.
- بريدة 32 درجة مئوية.
- حائل 30 درجة مئوية.
- الباحة 20 درجة مئوية.
- عرعر 30 درجة مئوية.
- سكاكا 32 درجة مئوية.
- جازان 34 درجة مئوية.
- نجران 30 درجة مئوية.
- الخرج 30 درجة مئوية.
- المجمعة 30 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 32 درجة مئوية.
- الدوادمي 30 درجة مئوية.
- شرورة 32 درجة مئوية.
وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
أخبار متعلقة
ولي العهد يستعرض هاتفيًا العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الهولندي
مكة المكرمة.. جراحة مخ تنقذ معتمرًا مصريًا من إعاقة دائمة
- مكة المكرمة 37 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 35 درجة مئوية.
- الرياض 30 درجة مئوية.
- جدة 35 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 31 درجة مئوية.
- بريدة 32 درجة مئوية.
- حائل 30 درجة مئوية.
- الباحة 20 درجة مئوية.
- عرعر 30 درجة مئوية.
- سكاكا 32 درجة مئوية.
- جازان 34 درجة مئوية.
- نجران 30 درجة مئوية.
- الخرج 30 درجة مئوية.
- المجمعة 30 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 32 درجة مئوية.
- الدوادمي 30 درجة مئوية.
- شرورة 32 درجة مئوية.
أمطار على 4 مناطقنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة.
وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن هطول الأمطارمكة المكرمة: تربة وأضم وميسان وجذم وميسان ويلملم والطائف
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب