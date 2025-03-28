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الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 1/3
  • الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 2/3
  • الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 30 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:

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- الدمام 30 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 37 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 35 درجة مئوية.
- الرياض 30 درجة مئوية.
- جدة 35 درجة مئوية.
- أبها 21 درجة مئوية.
- تبوك 31 درجة مئوية.
- بريدة 32 درجة مئوية.
- حائل 30 درجة مئوية.
- الباحة 20 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - واس

- عرعر 30 درجة مئوية.
- سكاكا 32 درجة مئوية.
- جازان 34 درجة مئوية.
- نجران 30 درجة مئوية.
- الخرج 30 درجة مئوية.
- المجمعة 30 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 32 درجة مئوية.
- الدوادمي 30 درجة مئوية.
- شرورة 32 درجة مئوية.

أمطار على 4 مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة.
وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.
أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق - أرشيفية

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: تربة وأضم وميسان وجذم وميسان ويلملم والطائف
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن
عسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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