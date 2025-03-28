شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 30 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار على 4 مناطق

أماكن هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 30 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الجمعة.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 30 درجة مئوية.- مكة المكرمة 37 درجة مئوية.- المدينة المنورة 35 درجة مئوية.- الرياض 30 درجة مئوية.- جدة 35 درجة مئوية.- أبها 21 درجة مئوية.- تبوك 31 درجة مئوية.- بريدة 32 درجة مئوية.- حائل 30 درجة مئوية.- الباحة 20 درجة مئوية.- عرعر 30 درجة مئوية.- سكاكا 32 درجة مئوية.- جازان 34 درجة مئوية.- نجران 30 درجة مئوية.- الخرج 30 درجة مئوية.- المجمعة 30 درجة مئوية.- وادي الدواسر 32 درجة مئوية.- الدوادمي 30 درجة مئوية.- شرورة 32 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق اليوم الجمعة.وتبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: تربة وأضم وميسان وجذم وميسان ويلملم والطائفالباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسنعسير: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوبجازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب