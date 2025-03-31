شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 39 فلسطينيًا في غارات مكثفة بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

تدمير 16 منشأة فلسطينية

الدمام - شريف احمد - استشهد 39 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في سلسلة عمليات قصف جوي ومدفعي اليوم، طال مخيمات ومدن قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفيات القطاع أن معظم الشهداء جرى انتشالهم من المنازل والخيام التي نزحوا إليها، بالإضافة إلى قصف مركبات كانت تقل نازحين خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع، التي أجبر الاحتلال أكثر من 50 ألف فلسطيني من سكان بلدات النصر والشوكة شرق رفح على النزوح، على وقع عمليات القصف الإسرائيلي المكثف وتقدم دبابات الاحتلال في المحاور الشمالية من المدينة.أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت وجرفت اليوم، أكثر من 16 منشأة في قرى الأغوار الفلسطينية.وأفادت الهيئة الفلسطينية في بيان، أن عمليات التجريف والتدمير وقعت بعد اقتحام عشرات الآليات العسكرية لقرى الفارسية وخلة خصر والبرج، ترافقت مع عمليات هدم تلك المنشآت وتجريف عدة خيام وتشريد سكانها، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اعتداءاتها على جميع قرى الأغوار بهدف تهجير سكانها، في مقابل ذلك تكريس الاستيطان.