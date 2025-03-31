شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد.. مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض حاد، اليوم، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.وأقفل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على انخفاض بنسبة 1.51 بالمئة، أو بمقدار 8.18 نقاط، ليصل إلى 533.92 نقطة عند الإغلاق.كما هبط مؤشر "داكس" الألماني، بمقدار 298 نقطة، أو بنسبة 1.33 بالمئة عند الإغلاق، ليصل إلى 22163 نقطة في ختام التعاملات.وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بمقدار 76 نقطة، أو بنسبة 0.88 بالمئة، ليصل إلى نحو 8582 نقطة عند الإغلاق.وخسر مؤشر "كاك 40" الفرنسي 125 نقطة، أو بنسبة 1.58 بالمئة، ليصل إلى نحو 7791 نقطة في ختام التعاملات.