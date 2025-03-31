شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. تراجع الأسهم الأمريكية وسط موجة بيع واسعة والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأمريكية

سوق الأسهم الأمريكية

رسوم جمركية

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب يوم بدء تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم على أساس "المعاملة بالمثل" والذي يطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يوم التحرير" للولايات المتحدة، تراجعت أسعار الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت في تعاملات ظهر اليوم الاثنين.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر0% بعد تسجيله أكبر تراجع منذ عدة سنوات في تعاملات يوم الجمعة الماضي.ويتحرك المؤشر نحو خسارة 5ر5% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي ليصبح أسوأ ربع سنة بالنسبة له منذ حوالي ثلاث سنوات.كان المؤشر قد استهل التعاملات بتراجع بلغ 7ر1% قبل أن يسترد جزءا من خسائره بحلول الظهيرة.كما استرد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أغلب خسائره الصباحية ليتراجع بواقع 83 نقطة أي بنسبة 2ر0% بحلول الساعة الواحدة و19 دقيقة بعد ظهر اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر1% بسبب الانخفاض الحاد لأسهم تسلا وإنفيديا وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى.جاءت تقلبات سوق الأسهم الأمريكية عقب موجة بيع واسعة النطاق اجتاحت العالم في وقت سابق من يوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب يوم الأربعاء ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.وقد صرح ترامب بأنه يواصل المضي قدما، جزئيا، لأنه يريد استعادة المزيد من وظائف التصنيع في الولايات المتحدة.من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة يوم الأربعاء تطبيق ما يطلق عليه ترامب تعريفات جمركية "على أساس المعاملة بالمثل"، والتي ستصمم لتتناسب مع الرسوم والضرائب التي يرى الرئيس الأمريكي أن أي دولة تفرضها على وارداتها من الولايات المتحدة، بما في ذلك أمور مثل ضرائب القيمة المضافة.لا يزال الكثير غير معروف، بما في ذلك ما ستفعله الحكومة الأمريكية تحديدا في "يوم التحرير".ويتوقع المحللون في بنك جولدمان ساكس، إعلان ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% في المتوسط على الواردات الأمريكية، كما رفعوا توقعاتهم للتضخم وخفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي الأمريكي خلال العام الحالي.