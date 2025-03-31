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فعاليات العيد.. احتفال خاص للأيتام وأبناء الشهداء في بوليفارد سيتي

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عبدالله العماري-الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نظّمت الهيئة العامة للترفيه مساء أمس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، احتفالًا خاصًا بالعيد لأبناء شهداء الواجب وعائلاتهم من منسوبي وزارة الداخلية، وأطفال جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام، وذلك في مسرح محمد العلي بمنطقة "بوليفارد سيتي"، استمرارًا لنهجها السنوي في هذا اليوم السعيد والمبارك.
وشهد الحفل أجواءً مليئة بالبهجة والتفاعل، حيث قُدّمت للأطفال الهدايا المتنوعة، وجرى تجهيز ركن خاص يضم الألعاب والمجسمات الترفيهية، إلى جانب تقديم حلويات العيد.
هيئة الترفيه تحتفل بعيد الفطر مع الأيتام وأبناء الشهداء في بوليفارد سيتي - اليوم

فعاليات عيد الفطر

كما تم تقديم عرض مسرحي هادف أدخل السعادة إلى قلوب الأطفال، وتفاعلوا معه من خلال مشاركتهم في أنشطة تفاعلية وتعليمية ممتعة.
هيئة الترفيه تحتفل بعيد الفطر مع الأيتام وأبناء الشهداء في بوليفارد سيتي - اليوم

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار برامج الهيئة العامة للترفيه المجتمعية، والتي تسعى إلى الاهتمام بفئات المجتمع كافة عبر عدد من الفعاليات والأنشطة المميزة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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