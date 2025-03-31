شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات العيد.. احتفال خاص للأيتام وأبناء الشهداء في بوليفارد سيتي والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات عيد الفطر

الدمام - شريف احمد - نظّمت الهيئة العامة للترفيه مساء أمس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، احتفالًا خاصًا بالعيد لأبناء شهداء الواجب وعائلاتهم من منسوبي وزارة الداخلية، وأطفال جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام، وذلك في مسرح محمد العلي بمنطقة "بوليفارد سيتي"، استمرارًا لنهجها السنوي في هذا اليوم السعيد والمبارك.وشهد الحفل أجواءً مليئة بالبهجة والتفاعل، حيث قُدّمت للأطفال الهدايا المتنوعة، وجرى تجهيز ركن خاص يضم الألعاب والمجسمات الترفيهية، إلى جانب تقديم حلويات العيد.كما تم تقديم عرض مسرحي هادف أدخل السعادة إلى قلوب الأطفال، وتفاعلوا معه من خلال مشاركتهم في أنشطة تفاعلية وتعليمية ممتعة.وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار برامج الهيئة العامة للترفيه المجتمعية، والتي تسعى إلى الاهتمام بفئات المجتمع كافة عبر عدد من الفعاليات والأنشطة المميزة.