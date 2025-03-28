شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. جراحة مخ تنقذ معتمرًا مصريًا من إعاقة دائمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك عبد العزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إجراء عملية جراحية ناجحة لمعتمر مصري جراء حادثة سقوطه خلال ذهابه للمسجد الحرام.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المعتمر قدم إلى المستشفى جراء سقوطه في أثناء ذهابه إلى المسجد وإصابته في الرأس، ‏ما أدى إلى نزيف وتجمُع دموي ضاغط على مركز الوعي والحركة.

واستدعى ذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات وتبين وجود نزيف داخلي وتجمع دموي.

وقف النزيف بالتخدير الموضعي

وتقرر ضرورة التدخل الجراحي لوقف النزيف بالتخدير الموضعي مع إعطاء المريض الأوامر بالكلام وتحريك اليدين خلال الإجراء الجراحي.

وظهرت بوادر التحسن على المريض خلال العملية الجراحية، إذ استعاد النطق وحركة اليدين.



الدم الضاغط على المخ

وبمجرد انتهاء العملية الجراحية، تبين أنه استعاد الوعي كاملًا مع القدرة على المشي والكلام، ويحضر للخروج من المستشفى وهو بصحة جيدة.

يذكر أن التدخل ‏السريع في مثل هذه الحالات يُعد السبب الرئيس -بعد الله- في إنقاذ حياة المصاب، إذ إن نوعية الإصابة بهذا النزيف قد تسبب إعاقة دائمة، نظرًا إلى كمية حجم الدم الضاغط على المخ والمناطق الحيوية فيه.