شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات للصالات يعسكر الأسبوع المقبل استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب الصالات للسيدات الأسبوع المقبل معسكره التحضيري للمشاركة في أمم أفريقيا التي ستقام في الفترة من 22 إلى 30 أبريل 2025 في الرباط بالمغرب.

ويقع المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد في المجموعة الثانية مع وأنجولا وغينيا، وتستهل سيدات الفراعنة البطولة بمواجهة أنجولا يوم 24 أبريل المقبل.

وسيتأهل الفائزون في كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرةً إلى نصف نهائي البطولة، أما المركز الرابع في نصف النهائي، فسيُمنح لأفضل فريق يحتل المركز الثاني بين المجموعات.

ويتأهل المتأهلون لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات للسيدات إلى كأس العالم لكرة الصالات للسيدات فيفا، المقرر إقامتها في الفلبين من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025.

ودخل المنتخب الوطني لكرة الصالات للكرة النسائية السبت الماضي معسكراً مفتوحاً يستمر حتى أمس الأربعاء ضمن التحضيرات الأخيرة للبطولة، وانتهى المعسكر الأربعاء الماضي، واختار نادر رشاد 18 لاعبة لخوض المعسكر هن: فرح سمير، سهيلة حسين، آية حنيش، يارا صبري، منى السيد، ندى الغريب، بسملة فتحي، شهد غنيم، فاطمة مصطفى، شروق إبراهيم، نورهان عاشور، عبير حجاج، أمينة وليد، ملك المهدي، ميرنا محسن، أسماء علي، إسراء فرج، منار حميد.