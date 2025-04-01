شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على تعديل لائحة مكافآت المباريات بأمر تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على تعديل لائحة مكافآت المباريات بعد طلب تامر مصطفى المدير الفني للدراويش من أجل تحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة.

ويسعى تامر مصطفى لتحفيز اللاعبين، من أجل القتال على كل نقطة في مباريات الدورى المقبل لتحسين وضع الفريق في الجدول والابتعاد عن مراكز الهبوط لدورى المحترفين في الموسم المقبل.

ونجح تامر مصطفى في تحقيق الفوز في أول مباراة له مع الدراويش على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف وحصد 3 نقاط غالية، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما في كأس عاصمة مصر.

ويأمل تامر مصطفى في مواصلة النتائج المميزة مع الدراويش في المباريات المقبلة، والتي يبدأها بالاتحاد السكندرى 10 أبريل المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط بالدورى.