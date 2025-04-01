شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الاهلى لمباراته المرتقبة مع الهلال السودانى الليلة باستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، ما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

موعد مباراة الاهلى مع الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يواجه الهلال السوداني فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي فى ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني

يتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال الليلة تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.