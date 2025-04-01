شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر بيراميدز باستدعاء 3 لاعبين لمنتخب تحت 16 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، عن تلقي النادي لاستدعاء رسمي من جانب اتحاد الكرة بشأن انضمام 3 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي لمنتخب تحت 16 سنة مواليد 2009 في معسكره خلال الفترة الحالية.

وأوضح إسلام شكري أن المنتخب الذي يقوده المدير الفني حسين عبد اللطيف اختار 3 لاعبين واعدين من نادي بيراميدز بفريق 2009، وهم: يونس محمد سامي، ويوسف عبد الله السيد، بالإضافة إلى حسن هشام محمود.

يذكر أن منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة يخوض حاليا مرحلته الثانية من برنامج الإعداد على مرحلتين بملعب مشروع الهدف، تمهيدا لخوض مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.