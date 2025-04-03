شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين على أبواب الرحيل عن الزمالك الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يقترب 4 لاعبين من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في الصيف المقبل بسبب عدم حصولهم على الفرصة، فضلاً عن عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو بقدراتهم وإمكانياتهم.

يتصدر هؤلاء اللاعبين مهاب ياسر الذى لم يحصل على فرصته مع الفريق الأبيض، ودائما يستبعده بيسيرو من قائمة الفريق في المباريات، حيث استقر اللاعب على الرحيل نهاية الموسم، والبحث عن فرصة في نادٍ آخر من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

نفس الحال ينطبق على محمد عاطف لاعب الزمالك، حيث بات اللاعب بعيداً عن المشاركة في مباريات الفريق الأبيض مع كل الأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريب الفريق، وينتظر اللاعب نهاية الموسم من أجل إنهاء علاقته بالنادى والبحت عن فرصة في فريق آخر.

بات سيف فاروق جعفر قريبا من مغادرة نادى الزمالك في الصيف المقبل، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بقداراته وإمكانياته رغم حصوله على الفرصة، إلا أن اللاعب فشل في استغلالها بشكل مثالى وأصبح على أبواب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

يأتي الدور على مصطفى الزنارى الذى منح الجهاز الفني الضوء الأخضر لرحيله في نهاية الموسم، خاصة أن إدارة نادى الزمالك استطاعت أن تسد العجز في مركزه بالتدعيم بأكثر من لاعب على رأسهم صلاح الدين مصدق وأحمد حسام مع وجود محمود حمدى "الونش".