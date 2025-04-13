شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى بعد التعادل مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، 6 مباريات حاسمة فى مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.

وجاءت مباريات الأهلى المتبقية كالتالى:

الجولة الثالثة

بتروجت مع الأهلى 7 مساء الأربعاء 30 أبريل

الجولة الرابعة

الأهلى وحرس الحدود 7 مساء الأحد 4 مايو

الجولة الخامسة

الأهلى مع المصرى 7 مساء الخميس 8 مايو

الجولة السادسة

سيراميكا مع الأهلى 4 عصرا الثلاثاء 13 مايو

الجولة السابعة

الأهلى مع البنك الأهلى 7 مساء السبت 17 مايو

الجولة الثامنة

الأهلى مع فاركو الأحد 25 مايو