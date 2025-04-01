شكرا لقرائتكم خبر عن قوي ذاكرتك ومخك بتناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

تحتاج دماغنا إلى عناصر غذائية صحية لتعزيز وظائفه الإدراكية وصحة أجسامنا بشكل عام، مع أنه لا توجد وصفة سحرية تمنع التدهور المعرفي، إلا أن تناول الطعام الصحي وإضافة الأطعمة الخارقة إلى نظامك الغذائي يضمن صحة دماغك، وفقا لموقع hindustantimes

6 أطعمة خارقة لتعزيز صحة عقلك

حث التقرير على ضرورة إدخال الأطعمة المُعزّزة للدماغ في النظام الغذائي لدعم الذاكرة والتركيز والصحة الإدراكية على المدى الطويل، وقدم 6 أطعمة خارقة ينصح بتناولها لتعزيز صحة الدماغ، ومنها:

1. بذور الشيا

بذور الشيا من الأطعمة الخارقة المفضلة لمن يسعون لزيادة تناول الألياف أو إنقاص الوزن. ولكن هل تعلم أنها قد تُعزز صحة الدماغ أيضًا؟ ، فتحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنها تُوفر أحماضًا دهنية أساسية تدعم صحة الدماغ وتُقلل من التهاب الأعصاب.

وأضاف الموقع: "يساعد مؤشرها الجلايسيمي المنخفض أيضًا في الحفاظ على مستويات طاقة مستقرة لوظائف الدماغ المثلى.

2. عين الجمل

عين الجمل غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي قد تساعد في "تقليل الإجهاد التأكسدي وإبطاء التدهور المعرفي، "تشير الدراسات إلى أنه يُحسّن وظائف الدماغ وقد يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

3. التوت الأزرق

التوت الأزرق، غني بالأنثوسيانين، الذي يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويعزز الوظائف الإدراكية، والأبحاث تُظهر أن تناول التوت الأزرق يُحسّن الذاكرة ونشاط الدماغ لدى كبار السن.

4. الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والكاروتينات والعناصر الغذائية الأساسية، ويدعم وظائف الدماغ وقد يُحسّن الأداء الإدراكي، وجدت إحدى الدراسات أن تناول الأفوكادو يوميًا يُحسّن الانتباه والمعالجة العقلية".

5. سمك السلمون

يُعدّ السلمون مصدرًا رئيسيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية (EPA وDHA). فهو يُساعد على تقليل الالتهابات، ويدعم الذاكرة، ومهارات حل المشكلات، والوظائف التنفيذية. وقد رُبط تناوله بانتظام بزيادة المادة الرمادية في الدماغ.

6. الشوكولاتة الداكنة

قد لا يُخفف اشتهاء الشوكولاتة الداكنة من رغبتك في تناول الحلويات فحسب، بل يُعزز صحتك أيضًا، "بفضل غناها بالبوليفينولات والفلافونويدات، تُعزز الشوكولاتة الداكنة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُعزز الوظائف الإدراكية واليقظة الذهنية. بالإضافة إلى ذلك، يُعطي الثيوبرومين والكافيين دفعةً إضافيةً منشطةً للدماغ.