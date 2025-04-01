شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول خارج حسابات كولر فى مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على استبعاد التونسي علي معلول من قائمة فريقه أمام الهلال السوداني اليوم الثلاثاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء استبعاد كولر لمعلول من قائمة الأهلي بسبب عدم الجاهزية البدنية، وحاجته إلى استعادة مستواه البدني قبل العودة للمشاركة في المباريات.

على جانب آخر، يرى الكونغولي فلوران إبينجي، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، أن منافسه الأهلي هو المرشح الأبرز للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إبينجي فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأهلي يمتلك 12 لقبا من دوري الأبطال، وهو المرشح الأبرز دائما، وفي الموسمين الأخيرين توج باللقب، رغم أنه لم يكن موفقا فى مشواره، وأرى أن مواجهة الأهلي الأفضل فى القارة بمثابة نهائي وتأهله ثانيا في المجموعة لا يقلل من حظوظه".

وأضاف إبينجي: "سنقدم أفضل ما لدينا، وطالبت اللاعبين بالاستمتاع باللقاء، وألا نفعل ما قد يجعلنا نندم فى مباراة العودة، ومباراة الغد ستكون استثنائية، نخوض مباراة أمام الأفضل في القارة، وهو ما يفرض علينا أن نستعد لها بشكل مناسب، هدفنا التأهل بكل تأكيد ونهدف أن تكون المباراة صعبة على الأهلي وطلبت من اللاعبين أن يستمتعوا خلال اللقاء".

واعترض إبينجي على عدم خوض الهلال مبارياته في ليبيا قائلا: "نحترم معايير كاف بشأن جاهزية الملاعب، ولكن لا أفهم لماذا رفض كاف السماح لنا باللعب في ليبيا رغم السماح لمنتخب السودان باللعب فى ليبيا بتصفيات كأس العالم، خاصة أن الملعب يمتلئ بالمشجعين، مؤكدا أن الكاف يضع معايير لإقامة المباريات بخصوص جاهزية الملاعب، هناك تحسن في هذا الملف وبشكل عام نحترم المعايير".

وعن أخطر لاعبي الأهلي قال: "الأهلي فريق كبير ومن الصعب ذكر لاعب واحد فقط، لكن يمكنني الحديث عن إمام عاشور كلاعب مميز، ولكن تظل كل عناصر الأهلي على نفس القدر من الأهمية لأنه فريق جماعي".

وعن مباراة الإياب، أضاف: "تعودنا على خطورة الأهلي خارج أرضه ولديه مباريات قوية ظهر بها خارج ملعبه بشكل أفضل من اللعب على أرضه وأتوقع منهم مستوى قوي خلال مباراة العودة في موريتانيا".