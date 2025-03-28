شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الحوثيين يدلي بتصريح هام ويتحدث عن بشارات وشيكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عبدالملك بدرالدين الحوثي، زعيم جماعة الحوثي، اليوم الخميس، في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، عن بشارات وشيكة تتعلق بتطوير القدرات العسكرية للمليشيا، مؤكدًا أن القصف الأمريكي لن يؤثر على موقف الجماعة، بل سيعزز من قدراتهم. وقال: "هناك تطور مستمر لقدراتنا بفضل الله، مع تصدٍ قوي للقصف الأمريكي واستهداف متواصل لقطعه البحرية التي تهرب إلى شمال البحر الأحمر".

وأضاف أن إعلان الولايات المتحدة عن استقدام حاملة طائرات جديدة يعكس فشلها،

