شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق: الوضع في عدن يذكرني بهذا الأمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي فتحي بن لزرق: الوضع في عدن يذكّرني بالمصارعة الحرة.
واضاف بن لزرق : تبدأ المباراة، ويقوم أحد المصارعين بضرب الآخر، يضرب ويضرب حتى تقول: خلاص، بيفوز.
وتابع: وفجأة، بلمسة بسيطة يسقط "البطل" ويتعرض لضرب عنيف جدًا من منافسه، لدرجة تقول: خلاص، بيخسر وفجأة، يرجع الأول يلكمه، وهكذا أربع ساعات، وكل ساعة يتصدّر الحلبة بطل جديد!
واختتم: والوضع في عدن مثله تمامًا... كل أسبوعين يظهر لنا "رئيس" يخطب، يجتمع، يعمل لقاءات، يلتقي قيادات، لدرجة تشعر أنه خلاص... هو الرئيس وفجأة، يخرج لنا "المخرج" برئيس جديد... نفس السيناريو: لقاءات، اجتماعات، مقابلات، خطابات، تقول: شكلنا بنستقر أخيرًا! لكن لا... يظهر الأول من جديد
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