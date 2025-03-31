شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق: الوضع في عدن يذكرني بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي فتحي بن لزرق: الوضع في عدن يذكّرني بالمصارعة الحرة.

واضاف بن لزرق : تبدأ المباراة، ويقوم أحد المصارعين بضرب الآخر، يضرب ويضرب حتى تقول: خلاص، بيفوز.

وتابع: وفجأة، بلمسة بسيطة يسقط "البطل" ويتعرض لضرب عنيف جدًا من منافسه، لدرجة تقول: خلاص، بيخسر وفجأة، يرجع الأول يلكمه، وهكذا أربع ساعات، وكل ساعة يتصدّر الحلبة بطل جديد!

واختتم: والوضع في عدن مثله تمامًا... كل أسبوعين يظهر لنا "رئيس" يخطب، يجتمع، يعمل لقاءات، يلتقي قيادات، لدرجة تشعر أنه خلاص... هو الرئيس وفجأة، يخرج لنا "المخرج" برئيس جديد... نفس السيناريو: لقاءات، اجتماعات، مقابلات، خطابات، تقول: شكلنا بنستقر أخيرًا! لكن لا... يظهر الأول من جديد