شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة تعرض طفلة لمحاولة اغتصاب والامن يطلق سراح الجاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد ناشطون بتعرض طفلة لمحاولة اغتصاب في تعز.

وبحسب الناشطون فان شخص اعتدى على طفلة وحاول اغتصابها في تعز وتم القبض عليه قبل ان يطلق الامن سراحه.



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