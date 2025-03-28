شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الغارات العنيفة على العاصمة صنعاء ...مسؤول امريكي كبير يفاجئ الجميع ويكشف نتائج القصف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرّح مسؤول دفاعي أميركي لـ Al Arabiya English عن شن غارات جوية متواصلة على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدًا أن العمليات تمت على مدار اليوم، ليلاً ونهارًا.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية تمكنت من قتل عدد من القادة الحوثيين وتدمير العديد من المنشآت الاستراتيجية التي تشمل مراكز القيادة والتحكم. كما تم تدمير أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى منشآت تصنيع الأسلحة ومخازن الذخيرة الخاصة بالجماعة.

وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية للحوثيين، أشار المسؤول إلى أن الجماعة لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه إيران. هذا الدعم، حسب قوله، يساهم في تعزيز قدرات الحوثيين العسكرية ويطيل أمد النزاع في المنطقة.

تستمر الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين في سياق الحرب المستمرة في اليمن، التي خلفت أزمات إنسانية هائلة وأثارت قلق المجتمع الدولي بشأن تطورات الوضع الأمني في المنطقة.



