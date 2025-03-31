بالصور.. احتراق سوق بالكامل وخسائر بالملايين صباح اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - �ندلع حريق ضخم بسوق للملابس في اب صباح اليوم

بحسب مواطنون فان حريق اندلع بسوق الصامت بشكل كامل في اب

واشاروا الى ان حريق اندلع بمحل ملابس توسع الى باقي السوق.

وتسبب الحريق بخسائر بلغت عشرات الملايين



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