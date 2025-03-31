توتر أمني في العاصمة صنعاء والحوثيون يستنفرون ويطوقون المستشفى العسكري "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - �رضت ميليشيا الحوثي طوقًا أمنيًا مشددًا على المستشفى العسكري في العاصمة صنعاء، وذلك عقب نقل قيادات ميدانية مصابة وقتلى من صفوفها جراء الغارات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت العاصمة وضواحيها.

وكشفت مصادر طبية عن قيام الحوثيين بإخراج المرضى من أقسام الرقود والطوارئ لإفساح المجال للقيادات المصابة، ونقل جثث إلى ثلاجات المستشفى وسط إجراءات أمنية مكثفة وتكتم إعلامي.

وأكدت المصادر أن العشرات من المسلحين الحوثيين قاموا بتطويق المستشفى وإخراج المرضى من أقسامهم، بالإضافة إلى استدعاء أطباء من مختلف التخصصات إلى المستشفى العسكري، وفرض رقابة صارمة على حركة الدخول والخروج.

كما تم نقل جثث إلى ثلاجات المستشفى وسط تكتم شديد، وتواصل الحوثيون مع مشرفيهم في مديريات محافظة صنعاء لإدارة الوضع بعد الغارات.

واستهدفت الغارات الأمريكية مناطق عدة في صنعاء، بينها جدر وبني الحارث، والملكة وصرف في بني حشيش، مما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر في المنطقة، وتصاعد حدة المواجهات بين الحوثيين والقوات الأمريكية.

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