شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لأول مرة في اليمن ...الطيران الامريكي يستخدم هذا السلاح في عمران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القى الطيران الأمريكي أجسام مضيئة خلال قصفه عدد من مواقع الحوثي في محافظة عمران. وقال شهود عيان ان الطيران الأمريكي القى أجسام مضيئة في بعض المناطق الجبلية التابعة للحوثيين في محافظة عمران .

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