بابا فاسيليو يستقر على عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسى فى مواجهة سموحة

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة فى الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 11 أبريل القادم على استاد المحلة فى تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على عودة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق إلى التشكيل الأساسى فى مواجهة سموحة المقبلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

محمد يوسف

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