شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يستقر على عودة إبراهيم حسن للتشكيل الأساسى فى مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على عودة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق إلى التشكيل الأساسى فى مواجهة سموحة المقبلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ويأتى قرار بابا فاسيليو عقب تألق اللاعب فى مباريات بطولة كأس عاصمة مصر والتدريبات الجماعية، حيث يمتلك خبرة كبيرة فى حسم المباريات وصناعة الأهداف.
ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة فى الجولة الثانية من عمر المجموعة الثانية لبطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 11 أبريل القادم على استاد المحلة فى تمام الساعة السابعة مساء.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة.
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