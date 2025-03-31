حشود أمام منزل سلمان خان بمناسبة عيد الفطر

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان الهندي العالمي سلمان خان، محبيه والجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي مقطع فيديو شاركه على حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر سلمان مع عائلته خلف زجاج منزله، وهو يلقي التحية على الحاضرين وحمل الجميع هواتفهم لالتقاط الصور له ولعائلته في لقطة عفوية اما هو بدوره فقد عبّر عن فرحته بهذه الحركة من الانز وأرفق مقطع الفيديو بعبارة شكر : شكرًا للجميع.. عيد مبارك.

يذكر ان فيلم "Sikandar"، لسلمان خان،قد طرح في مومباي، الأحد 23 مارس/ آذار 2025.

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