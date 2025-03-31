دنيا سمير غانم تعايد شقيقتها إيمي سمير غانم على طريقتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم شقيقتها وزميلتها بالمهنة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم 31 اذار/مارس، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك. ونشرت دنيا مجموعة من الصور التي تجمعها بشقيقتها، ووالديهما النجمين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم وعلقت على الفيديو وكتبت : "كل سنة وأنتِ طيبة وسعيدة ومنورة حياتنا، وبتمتعينا بخفة دمك اللي مفيش زيها ما شاء الله... بحبك أوي يا صغننة قلبي انتِ" وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا المنشور ووجهوا رسائل تهنئة عديدة لإيمي بعيد ميلادها.

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