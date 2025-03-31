تكنولوجيا: MediaTek تطلق Dimensity 9400+ قريبًا بأداء AI يتفوق على Snapdragon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد MediaTek لإطلاق شريحة جديدة خلال الأسابيع المقبلة. ستقدم الشركة التايوانية Dimensity 9400+ إلى السوق في أوائل أبريل، وقد ظهرت هذه الشريحة بالفعل في قائمة تصنيفات الأداء.

تم إدراج Dimensity 9400+ القادمة في تصنيف ETH Zurich لقياس أداء الذكاء الاصطناعي، حيث تصدرت جهازان من Oppo، وهما Find X8s وFind X8s+، قائمة الأداء، متفوقين على هواتف Snapdragon 8 Elite. سجل Find X8s درجة 12,975 في أداء الذكاء الاصطناعي، بينما حصل OnePlus 13 على أعلى درجة بين أجهزة Snapdragon 8 Elite بـ 12,376.

بفضل نوى المعالج المحسنة بتردد أعلى، من المتوقع أن تقدم Dimensity 9400+ أداءً أفضل للمعالج مقارنةً بالإصدار القياسي Dimensity 9400، مع تحسينات كبيرة في أداء الذكاء الاصطناعي، رغم أن تأثير ذلك على الاستخدامات اليومية لا يزال غير واضح. لكن على الرغم من تعزيز أداء المعالج، قد لا تصل Dimensity 9400+ إلى مستوى Snapdragon 8 Elite، إذ تشير تسريبات نتائج Geekbench لـ Oppo Find X8s+ إلى أن شريحة Qualcomm لا تزال تتفوق في هذا الجانب.

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