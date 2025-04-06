تكنولوجيا: ترامب يمنح TikTok مهلة إضافية لمدة 75 يومًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت فترة السماح التي مدتها 75 يومًا لتطبيق TikTok على وشك الانتهاء غدًا، حيث كان يتعين عليه إما بيع عملياته الأمريكية أو مواجهة العواقب. ومع ذلك، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم منح التطبيق مهلة إضافية بنفس المدة، أي 75 يومًا أخرى.

وفي منشور على منصة “Truth Social”، ذكر ترامب أن إدارته “تعمل بجد على صفقة لإنقاذ TikTok” وأنها “أحرزت تقدمًا هائلًا” في هذا الشأن.

لكن يبدو أن هذا التقدم لم يكن كافيًا بعد لتجنب تأجيل آخر. ومع ذلك، أضاف أن الصفقة “تتطلب مزيدًا من العمل لضمان توقيع جميع الموافقات اللازمة”، مشيرًا إلى أمله في مواصلة العمل بحسن نية مع الصين في إطار هذه الصفقة. كما أكد ترامب مجددًا أنه لا يريد أن يُظلم تطبيق TikTok.

وقد أبدت عدة شركات، بما في ذلك أمازون مؤخرًا، اهتمامها بشراء عمليات TikTok الأمريكية. ومع ذلك، لم يتمكن أي طرف من التوصل إلى اتفاق يرضي الإدارة الأمريكية أو شركة Bytedance المالكة لتطبيق TikTok، بالإضافة إلى الحكومة الصينية.

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